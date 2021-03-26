農委會表示，目前稻米供應無虞、全台零售價約42元，價格平穩合理。（林良齊攝）

受到去年無颱風侵台影響、降雨量也僅歷史成平均值2成至6成，再加上今年春雨偏少，農委會日前宣布包括台中、苗栗、新竹、部份桃園地區等地水稻田停灌，外界憂心影響農產品價格，對此，農委會表示，目前稻米供應無虞、全台零售價約42元，價格平穩合理。

依農委會與經濟日前決議，包括台中、苗栗、新竹、部份桃園地區停灌，農委會表示，今年一期作停灌區域達7萬4000公頃，其餘區域維持供灌面積達23萬6000公頃。

農糧署副署長蘇茂祥表示，截至今年2月底公糧庫存仍有81.9萬公頃，夠撐8個月，而一期稻作預計5月份起將從屏東產區陸續上市，稻米供應無虞、價格也平穩合理，全台零售價約42元，與去年同期3月上漲約2％。

至於水果價格是否有波動？農委會副主委陳駿季說，至目前為止，果品價格持續穩定，如果導入節水措施，果實會正常發育，對最終產量不會有影響，「至今沒有果品因為缺水的緣故造成產量降低」，農委會將持續輔導農民節水措施。

(中時 )