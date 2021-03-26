毓老墨寶。（奉元出版提供）

一代名儒愛新覺羅毓鋆，今年逢其逝世10周年，由其眾學生與中國文化大學哲學系、奉元出版公司共同策畫舉辦「龍德而隱紀念展覽」，將於27日起於文化大學大夏館舉辦，追念此一代傳奇人物。

愛新覺羅毓鋆為禮親王代善後裔，母親出身鈕祜祿氏，毓鋆出生於1906年，與末代皇帝溥儀同年，4歲由母親親授四書，13歲讀完十三經，幼時師事陳寶琛、羅振玉、王國維、康有為等大家，後又留學日本、德國學習軍事。

雖具滿清皇族特殊身份，但毓鋆以「不食周粟」為由，拒絕加入國民政府所安排的職務，輾轉來台後多投身教育，過著深居簡出隱士般的生活，鄰人甚少知其本名，僅尊稱「老先生」或「老王爺」。

1966年他因一再敦請而同意在中國文化學院（今中國文化大學）任教，在哲學系開設「孔孟荀哲學」、「陸王哲學」、《易經》等課，後又陸續在輔大、政大開課。離開學校後便開始私人講學，人多稱「毓老」。

毓老在自宅成立「天德黌舍」、「奉元書院」，在屋內講學60年，講學內容主要以儒家四書五經為主，旁及兵家、法家與《資治通鑑》，學生不乏政商名流，如前總統李登輝的《易經》教竹口中一月劉君祖、前英業達集團總裁溫世仁等。

此次展覽內容包括愛新覺羅毓鋆的墨寶、照片以及當年上課錄影帶，並有學生整理出版的上課筆記，包括《論語》、《大學中庸》、《孟子》、《易經》等。

(中時 )