隨著大聯盟開幕時間越來越近，各隊也陸續公布開幕戰投手名單，教士在去年休賽季大補強，網羅日籍投手達比修有、前賽揚獎強投史奈爾（Blake Snell），最後總教練丁格勒（Jayce Tingler）宣布，將由達比修有擔任重責，這也是他大聯盟生涯第2度要在開幕戰先發。

達比修有去年在國聯MVP票選中拿第2，加入教士後今年春訓前2場先發拿1勝，總計5局僅被敲1安、無失分，另有7次三振，自責分率還是0，他曾在本月初時說過，「回首整個職業生涯，我認為現在是最佳狀態。」

丁勒宣布達比修有將在美國時間4月1日對上響尾蛇的開幕戰先發，達比修上一次在開幕先發是2017年還在遊騎兵時，他當時6.1局失4分，無關勝敗。而另一名王牌投手史奈爾則會安排在第2戰登板。

只不過在丁格勒宣布消息後，今日達比修在熱身賽對遊騎兵先發，只丟3局、被敲3安，失4分後退場，此戰他控球出問題，尤其2局上半被敲3安、2保送讓對手一舉攻下4分大局，此戰有4保送、4三振，自責分率上升到4.50。

除了達比修有以外，雙城隊也會由日籍投手前田健太扛下開幕先發，這將是大聯盟首次於開幕戰當天，有2名日籍投手同天先發。

(中時 )