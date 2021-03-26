大陸央視新聞26日報導，中國紡織工業聯合會25日發布聲明，反對任何汙名化新疆棉的行徑，堅決反對某些國際品牌、機構基於謊言和虛假資訊在其供應鏈和日常業務中，排除新疆棉花及其製品的行為。強調這類錯誤行為，損害了新疆各族棉花種植者和紡織服裝產業工人透過工作獲取報酬、提高生活水準的正當權益，涉嫌以所謂「供應鏈合規」為名，行侵犯新疆人權之實。

聲明表示，新疆棉是全球業界公認的高品質天然纖維原料，較好滿足了全球範圍內對棉制紡織品服裝的剛性消費需求。中紡聯呼籲某些國際品牌、機構正視中國企業和消費者的嚴正立場，採取糾正措施，停止在自身供應鏈中排除新疆棉花及其製品的錯誤行為。

聲明稱，這類錯誤行為損害了新疆各族棉花種植者和紡織服裝產業工人通過工作獲取報酬、提高生活水準的正當權益，涉嫌以所謂「供應鏈合規」為名，行侵犯新疆人權之實。

聲明說，中國具有世界上規模最大、產業鏈最為完整的紡織服裝工業，同時也建成了全球最大的紡織服裝中間品市場和消費市場，廣闊的市場也向國際品牌開放。

中紡聯對於跨國企業在中國正常的經營活動和構建產業鏈供應鏈的努力持歡迎和支持態度，呼籲國際品牌尊重中國紡織產業界的正當權益，尊重中國消費者的自由選擇。

聲明強調，中國紡織工業聯合會將繼續堅定支持新疆棉花的種植與生產，也將繼續堅定支持新疆紡織服裝產業的繁榮與發展。

(中時 )