國民黨立委陳玉珍昨在節目指出，民進黨正在把疫苗採購資料核定為機密檔案，打算5年到10年後才公布。國民黨團今說，若被證實相關公文列為機密，全國人民更可以合理懷疑，到底有什麼不可告人之事，怕被揭穿？疫苗採購變成「政治檔案」，難道是需要被「轉型正義」嗎？

國民黨團表示，國民黨團立委日前在經過多日的堅持下，民進黨政府才順應民意同意在立法院成立「疫苗採購調閱小組」，但是近日據聞衛福部長陳時中急著把疫苗採購相關公文列為機密，必保密五至十年不給外界監督。

針對民進黨團副書記長范雲公開表示，「台灣有《政治檔案法》，不要瞎講說人家什麼，那個東西（指疫苗採購資料）都需要依照《政治檔案法》」，國民黨團反問范雲，如果疫苗採購必須視為政治檔案保密，那真的要懷疑，採購到底發生什麼事？

國民黨團質疑，為什麼疫苗採購變成「政治檔案」，原來疫苗採購資料需要被「轉型正義」嗎？如同蔡英文總統的博士論文未來可能必須透過轉型正義才能被解密，偷偷告訴范雲，台灣没有《政治檔案法》，只有《政治檔案條例》。

國民黨團指出，依《國家機密保護法》規定，國家機密的核定，應於必要的最小範圍內為之，核定國家機密不得基於為隱瞞違法或行政疏失；為限制或妨礙事業的公平競爭；為掩飾特並的自然人、法人、團體或機關的不名譽行為；為拒絕或延遲提供應公開的政府資訊等目的。

國民黨團說，如果陳時中真把疫苗採購資料列為國家機密，就恐違反《國家機密保護法》，提醒陳時中不要一步錯、步步錯，為了保官位，不斷秀下限。

國民黨團也提醒范雲，當立委要認真，不要《政治檔案條例》、《國家機密保護法》傻傻分不清，「教育及文化委員會」可能不適合你，是不是應該去「司法及法制委員會」把法律條文念熟，再回來護航比較好？

(中時 )