26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動。（謝佳潾攝）

26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動。（謝佳潾攝）

26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動。（謝佳潾攝）

26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動。（謝佳潾攝）

26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動。（謝佳潾攝）

26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動。（謝佳潾攝）

26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動。（謝佳潾攝）

空軍F5E戰鬥機失事至今5天，上尉潘穎諄仍未尋獲，但26日天氣終於放晴，連海象也好轉，前幾天因氣候不佳無法如計畫執行的無人機、水下作業等搜救行動，終於可以齊步出動，一早4名陸戰蛙人在鼻頭礁下水搜索，而無人機也在海岸線以西1平方公里進行空偵搜尋。

「海象變很好！」三軍聯訓基地指揮官張明德表示，今天是平滾浪，顯著浪高3公尺，水下南流一節，很符合水下搜救的作業條件，因此再次派遣3艘橡皮艇13名陸戰蛙人至鼻頭礁、由4人下水搜索，而範圍一樣是鼻頭礁往南8公里的礁盤。

早上9點30分，由海軍陸戰隊、兩棲偵搜大隊偵搜二中隊派遣的13名陸戰蛙人，從南仁漁港出發，約9點55分在鼻頭礁下水搜索。

此外，因天氣好轉，軍方也成功出動無人機在海岸線以西1平方公里進行空偵搜尋，同時也派特戰以及偵搜部隊等16人，到九棚、港仔等山區做進一步搜尋。

距離失事已超過90小時，張明德強調，搜救不中斷，會在極有可能的地區做仔細搜尋，這也符合家屬的期待，而若家屬有提出其他要求，只要在國軍編制的裝備以及人力範圍下，會盡可能發揮搜救功能，大家都希望有好的消息、好的結果，儘早找到潘教官。

(中時 )