你正在尋找能滿足你一切需求的旗艦級手機？或是想尋找拍照最強的手機？還是想要挑選一款對你的荷包最友善、CP值最高的機種？頗具權威的美國《消費者報告》雜誌公布2021年最佳手機清單，獲得分項冠軍到機種絕對是你購機的最佳推薦之一！

《消費者報告》每年評測多款手機，而近期公佈的「Best Smartphone of 2021」榜單中，總共評選55款手機（9款iPhone、4款Google Pixel手機、6款LG手機、5款Motorola手機、1款Nokia手機、5款OnePlus手機、20款三星手機、4款Sony手機以及1款TCL手機），從中選出當中的佼佼者。

首先，該網站將「最佳iPhone」（Best iPhone）的獎項頒給了iPhone 12 Pro Max。雖然這一款手機比iPhone 12 Pro貴了100美元，6.7吋螢幕也不適合單手使用。但搭配A14處理器、OLED螢幕、獨家攝影鏡頭技術以及5G連線能力，都讓它表現出色。且對比其他iPhone 12系列機種，iPhone 12 Pro Max相機擁有更好的光學變焦性能、有更大的顯示螢幕以及更長的電池續航力，成為《消費者報告》最推薦的iPhone。

而「最佳安卓手機」（Best Android Phone）的獎項則是由三星Galaxy Note20 Ultra 5G奪下（甚至在榜單中贏過了Galaxy S21全系列）。該網站認為Note20 Ultra 5G具備的大螢幕、5倍變焦鏡頭、優秀的電池續航力以及獲得Netflix認證的螢幕，還有所搭配的S Pen手寫筆，讓它能在管理上比其他機種更有優勢。

而一加Nore N10 5G則是拿下了「以及「最佳預算手機」（Best Budget Phone）的獎項；該網站評論Nord N10 5G是300美元價位帶能購得的最佳5G手機，不過不支援高頻5G頻段、也不具備防水性能，相機表現也並沒有非常出色；而最佳電池續航力手機」（Best Phone for All-Day Battery Life）則是一加Nore N100，擁有48.5小時續航力（消費者報告測試方法），甚至超過兩天。而如果你想尋找擁有出色電池續航力的機種，該網站也推薦了三星Galaxy A71(43小時)以及iPhone 12 Pro Max(41小時)。

(科技)