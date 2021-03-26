來自韓國的餅乾鞋始祖EXCELSIOR今年2021SS春夏釋出的全新系列，將 「New Heritage」 作為這次解構經典硫化鞋底系列的主題，設計上將機能性與設計感並存，回歸餅乾鞋最經典的黑白灰三色，強調簡約與俐落的線條，從而創造具有現代感的時尚鞋款。

首發全新TRAVEL系列，解構了最經典的餅乾鞋底，是品牌第一雙解構設計的硫化鞋，大膽將前後兩色的中底解構，中斷處烙印品牌引以為傲的「THE REAL VULCANIZED」與「INDUSTRIAL CLASSIC」字樣，致敬最經典的硫化鞋款。顏色有探險黑、旅行白，和冒險灰，回歸最經典的黑白灰三色為主，一樣具有極高的辨識度。

全新TRAVEL系列鞋款，款式為冒險灰。（圖／品牌提供）

全新TRAVEL系列鞋款，款式為旅行白。（圖／品牌提供）

擁有一雙設計精簡的帆布鞋是每個人必備的穿搭單品，屬於季節限定完售不補的第二款解構硫化鞋STEEL系列，如同汽車小改款般讓設計更時髦，小改款EXCELSIOR擁護者喜歡的經典餅乾鞋頭，中底使用全新鋼板紋路概定來設計，更突顯硫化鞋歷史感的證明，讓經典設計更具份量，分別有鐵礦黑、硫化白、蠟石色，和經典焦糖四款，穿出永不過時的經典。

EXCELSIOR餅乾鞋STEEL系列。（圖／品牌提供）

春夏在穿搭上除了要感到輕鬆舒適，也能使用不同單品詮釋全身比例，EXCELSIOR這一季在解構硫化鞋底上還強調比例外觀，專屬女性的BOLT_UP微厚底系列就是為此而生，全新的鞋頭與中底設計把41mm的內增高藏在鞋底裡，貼心運用增高鞋墊的設計概念，除了能修飾腳型還具有延長下半身的效果，是品牌端在這一季解構硫化鞋底中最具時尚性的表現。顏色的命名直接取內增高公分數的4.1來使用，共有4.1黑、4.1白，和4.1灰三種顏色，經典配色展現品牌無可取代的地位。

BOLT_UP微厚底系列把41mm的內增高藏在鞋底裡，可以拉長腿部比例，看起來更纖細修長。（圖／品牌提供）

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(中時新聞網)