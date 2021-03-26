國產疫苗目前僅聯亞、高端進入第2期臨床試驗，近期有專家質疑，聯亞較晚獲准進入第2期、國光進不了第2期，是政府大小眼，像是要讓高端當第1。對此，指揮官陳時中表示，第1期臨床試驗規模小，每個數字都要放大來看，審查上比較謹慎，才會需要時間補件，指揮中心也完全沒有要卡國光疫苗的進度。

新冠肺炎疫苗日前開打，中央流行疫情指揮中心曾表示，若國產疫苗研發順利，有望在年中就通過緊急授權，開放公費對象接種，策略上計畫上半年靠國際疫苗，下半年則靠國產疫苗建立長久的防疫政策。

哈佛公衛博士、前立委陳宜民近期質疑，聯亞去年11月送2期，結果到去年12月中還審不出來，今年1月底才有條件獲准，感覺像是要讓高端變成第1名。而另一家國光，第1期做3個劑量，低劑量有加佐劑、中劑量沒加佐劑、高劑量沒加佐劑，結果是低劑量有加佐劑效果最好，但主管機關卻認為無法決定第2期要用哪個劑量，要求重做，讓國光從第1名變成第3名吊車尾。

針對聯亞較晚獲准進入第2期，陳時中今出席衛福部社工日活動時表示，臨床試驗的審查都是由專家委員會進行，我們藥物審查是非常謹慎的，會有一些補件、說明的需要。第1期臨床試驗收案人數介於40幾到60幾人，規模小，每個數字都要放大來看，不像大規模數據有統計的意義，小規模就需要1件1件仔細檢驗。

至於國光因被要求重做，遭質疑被政府卡，陳時中表示，完全沒有這樣（卡）的情況，是國光沒有通過核准，這部分他需要問一下國光第1期的結果能不能對外公布。

(中時 )