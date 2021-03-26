噴灌可在短時間內提供較大面積之灌溉範圍。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

今年因氣候關係，台南芒果花大開，農民擔憂乾旱天氣會造成芒果結果不佳，台南區農業改良場29日上午9時在玉井果樹產銷班第30班集貨場舉辦水分管理與灌溉示範觀摩會，藉由各式節水灌溉設備介紹與田間實地觀摩，提供與會農友參考學習。

台南農改場場長楊宏瑛表示，台南市芒果產區多分布於山區坡地，水源取得不易，部分果園因無適當灌溉水源或缺乏灌溉設施，僅能倚靠自然降雨而無法穩定供水，於栽培管理與果實品質提升均受到限制，故在水源取得不易的山區，灌溉系統的建設與維護就顯得尤為重要。

楊宏瑛說，本次活動即觀摩產銷班利用通力合作之模式，共同建設與維護供水系統，並於關鍵灌溉時期分配資源、分區供水，利用噴灌系統可隨地形調整而有效給水，以穩定芒果生產並提升果實品質。

台南農改場說明，芒果植株全年的生育期大致可分為抽梢期、停梢期、開花期、著果期、果實發育期及果實成熟期等時期，每個生育期的水分需求有所差異。

停梢期的低溫乾燥環境有利花芽分化；果實成熟期降低土壤含水量可提高甜度、提升品質；而開花期與著果期灌溉則有利於花穗生長、增加小花數量、提升開花率與著果率，適時灌溉可增加著果數及單果重量。

芒果周年生育過程中，以開花著果期至果實發育初期為最重要之灌溉時機，此時若春雨遲來，灌溉設施即可有效發揮作用，穩定生產並提升果實品質，為果農創造收益。

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