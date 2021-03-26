藝人祝釩剛2020年4月間遭台北市警局保安大隊在北市中山區酒吧盤查時，查獲持有大麻油，台北地檢署偵查後，祝坦承持有並施用大麻油，檢察官開出自費戒毒癮2年的條件，將祝釩剛處分緩起訴。未料他向觀護人報到進行驗尿時，又被驗出大麻成分陽性反應，恐又因再度吸麻，檢方今撤銷緩起訴處分，近期內將會遭到起訴。

藝人祝釩剛又涉毒，尿液驗出大麻陽性反應撤銷緩起訴。(中時資料庫)

祝釩剛去年4月13日晚間，開車行經台北市建國北路、農安街口被警方攔查，車內傳出大麻味，警方在副駕駛座當場查獲一支裝了大麻油的電子煙，祝被員警帶回驗尿呈陽性反應，警方依違反《毒品危害防制條例》移送北檢複訊，檢察官訊後以5萬元交保。

全案經北檢偵查，祝釩剛在檢察官開庭時，表現得相當配合，供稱大麻油是多年前在夜店裡由別人贈送，他在車上施用後被警方查獲。由於祝坦承認罪，且犯後態度良好，雖然他之前涉毒，但已超過5年，依法可算是「初犯」，所以檢察官將祝釩剛處分緩起訴，但條件是在緩起訴2年期間內，必須自費戒除毒癮。

身高183公分的祝釩剛外形俊朗，本案是他第三次涉毒被逮。2005年一部偶像劇《王子變青蛙》大紅，經紀公司成立偶像團體183club，祝是成員之一。不過，2007年祝因常被媒體拍到流連夜店，經紀公司決定結束雙方的合約，他因此退出男團183club。同年底，他因施用大麻，被裁定觀察勒戒40天。

祝釩剛上一次被逮，是2013年農曆年期間在家開趴，被鄰居檢舉噪音，警方到場盤查時搜出毒品，當時祝釩剛就獲緩起訴，並繳公庫6萬元。

檢察官考量祝釩剛是累犯，但距上次已超過5年，且他認罪，去年6月20日依自費戒癮治療2年為條件，再度處分緩起訴，期間2年。但他在緩起訴期間向觀護人報到時，尿液又被驗出陽性反應，檢察官因此撤銷他的緩起訴，至於這次吸麻，將另分毒偵字案偵辦。

(中時新聞網)