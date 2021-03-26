受到旱災影響，農委會與經濟部去年宣布一期作停灌區域達7萬4000公頃，但至今水情持續不樂觀，外界關注是否會與去年二期作桃竹苗地區一樣，在水稻孕穗期時又忽然停灌，對此，農委會表示，目前仍有灌溉的彰化、南投、雲林等地目前多以過了需水量大的整田插秧期，未來需水量大的時間會落在5月至6月期間的孕穗期，可望遇到梅雨季，因此中途停灌機率微乎其微。

農委會去年在二期作期間，針對桃竹苗停灌區域停灌，影響面積達1.9萬公頃；今年則針對嘉南、台中、新竹、苗栗及部分桃園地區停灌，面積達7.4萬公頃。

農委會農田水利署署長蔡昇甫表示，去年二期作在水稻孕穗期停灌是因為由豐水期進入枯水期，但今年仍有灌溉且水情吃緊的彰化、南投、雲林、高雄、台東地區皆已過了需水量較大的整田插秧期，桃園插秧進度也達75％，並透過如輪灌、地下水井、抽取迴歸水等方式因應。

至於是否會再次於孕穗期停灌，蔡昇甫說，過了整田插秧期後，水稻需水量較大會落在孕穗期，而如該地區的孕穗期則落在5月、6月梅雨季，因此停灌機率微乎其微。

(中時 )