新北市府與國產署合作，推動汐止長安段乙種工業區招商案，成功引進嘉里大榮物流公司進駐，投資10億打造針對疫苗、醫療器材等生技產業所需的快遞、冷鏈物流中心，並串聯南港、內湖與基隆自由貿易區，成為北北基生技物流園區。

嘉里大榮物流董事長沈宗桂表示，該基地鄰近快速道路，15分鐘可達基隆港、內湖、南港，希望能夠打造提供生技產業的專業物流中心。

新北市長侯友宜指出，汐止位處北北基核心，臨近基隆、台北兩港及國際機場，又有雙國道交會，到基隆港、內湖、南港等產業聚落，車程都只要15分鐘。

侯友宜說，嘉里大榮物流進駐汐止產業園區，將投入10億元設置生技物流園區，串聯北北基生技、ICT、AI、物流等產業鏈，帶動產業發展。

侯友宜說，汐止製造業占新北市生產總額近11％，運輸、倉儲業占新北市生產總額13％，其智慧物流產業在新北市具重要地位。

侯市長說，新北市在推動科技智慧城市、優化傳統產業及發展新文化的創新三大目標下，汐止產業園區是智慧科技城市的一種，是目前從傳統產業轉型最快速的產業園區，期望與世界並駕齊驅。

嘉里大榮物流沈宗桂董事長表示，物流中心將興建地上四層綠建築物流廠房，設置智慧倉儲、無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等智慧物流設備。

經發局長何怡明表示，物流園區是一座地上四層綠建築物流廠房，一、二樓是常溫物流中心；三、四樓是醫藥冷鏈物流中心，可提供新冠肺炎疫苗、人工水晶體、人工腎臟、心導管、骨釘等倉儲與完整配送一條龍物流服務。

(中時 )