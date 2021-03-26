羅志祥去年４月與交往9年的前女友周揚青分手，隨後遭對方踢爆劈腿、熱愛多人運動等荒淫私生活，演藝事業及形象一夕間全面崩盤，不過如今頻頻傳出兩人復合消息，近來兩人更相當有默契PO文將進行瘦身計畫，引起網友議論。

羅志祥沉寂10個月後啟動復出計劃，除了接受時尚雜誌專訪之外，更開始經營YouTube頻道，還喬裝成清潔員上街聆聽民眾真實反應，上個月於IG限時動態透露自己2個半月胖了12公斤，宣告要開始減肥，而周揚青也剛好用微博小號發文寫道：「我下決心明天開始正式減肥」，由於時機過於巧合，讓網友推測是在跟羅志祥隔空喊話，也讓舊情復燃傳言再起。

羅志祥2個半月胖了12公斤，宣布要開始減肥。（圖／showlo IG）

上個月大陸網友指出，周揚青在微博小號發文「希望今天做出的決定，在未來永不後悔」，讓粉絲好奇詢問：「這個決定什麼時候能告訴我們？」她則回覆：「過兩月吧」，恰好羅志祥也在IG限時動態發文：「下定決心要做一件事就要努力去做，不要三分鐘熱度，不然你做什麼事都很容易半途而廢」，並附上量體重照片，雖然看似要減肥，但和周揚青曬的食物照有所對應，推測兩人似乎復合有望。

周揚青宣告減肥，讓網友推測是在跟羅志祥隔空喊話。（圖／周揚青微博）

羅志祥在節目、廣告代言一夕之間全無後，宣布以網紅Youtuber新身分復出，不過媒體曝光兩周來廣告收益僅約台幣2萬元，相較過去5年內賺入近30億台幣，每個月約5000多萬進帳，收入慘跌兩千多倍，看來要恢復過往人氣非容易之事。

(中時新聞網)