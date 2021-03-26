「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」現正熱烈徵稿至2021年6月30日止，為鼓勵所有正在努力的創作者，主辦特邀請到《羋月傳》的作者蔣勝男老師分享創作歷程。

蔣老師表示，在最初寫作時，出版社及網路尚未發達，只能抱著厚厚一疊的稿紙四處投稿。在完成第一部作品《魔刀風雲》後，因老師的鼓勵將作品貼至網路上，並且很希望作品能夠獲得交流與建議，儘管當時留言回應的數量不多，卻也支撐著蔣老師默默地發表了好幾件作品。

第三屆兩岸青年網路文學大賽網路大神文學課分享精華片段羋月傳、燕雲台作者 蔣勝男

隨著出版業的復甦，蔣勝男老師的作品出版並大獲好評，但之後面臨的是與其他作家競爭及流量的壓力，她逐漸感到迷惘，毅然決然退出武俠小說的寫作，卻也轉往自己一直嚮往的歷史小說。蔣勝男老師藉此呼籲年輕的創作者們，任何題材的寫作賽道上都會遇到許多競爭者，與其一味的加快更新速度與內容字數，更重要的是注意作品質量，透過大量的閱讀與不斷的嘗試，在單一題材中加入情感、文化、歷史、思考等元素，便能產出旁人無法複製的內容。

《羋月傳》作者蔣勝男老師給予讀者創作方向。(Campus編輯室攝)

蔣勝男老師透過自身經歷與見聞，給予新生代創作者更多的發展方向，正如「兩岸青年網路文學大賽活動」希望打造專屬文學青年的交流管道。在過去兩屆的大賽中，湧入許多兩岸喜愛文學創作的好手一同切磋，盼透過豐厚的獎金與發展機會，給予獲獎的創作者們肯定。

「第三屆兩岸青年網路文學大賽」提供優渥獎金、作品出版以及成名等機會。/主辦單位提供)

「第三屆兩岸青年網路文學大賽活動」致力於促進海峽兩岸文學界的交流，藉由溝通與學習，望能提升兩岸文學創作之水平。詳細資訊與報名方法，可至「浙裡不一樣」粉絲專頁獲取，歡迎熱愛文學創作的朋友們，不要錯過讓自己作品發光發熱的機會！

(新版校園)