「很多民眾不解為何一般人居家檢疫要14天，機組員卻只要3天？最大關鍵是我們是『被管制的一群』，我們並未在外站放風！」華航機師、機師工會常務理事陳建財表示，出勤一趟帶的東西愈來愈多，睡袋、枕頭、水壺都帶了，就怕把國外病毒帶回來，1年來繃緊神經，宛如遭戒護的犯人。

陳建財說，機組員也是台灣人，家人也在台灣，若自己有風險最可能影響到家人，因此機組員做得比疾管署要求的更多。

以整個出勤流程而言，報到時用公司派的專車接送，而且公司規定機組員要隨身攜帶口罩、眼罩、體溫計；到機場櫃台要填寫健康申報表，然後公司會發當班使用的手套，像他自己有嚴重手汗，但也只能忍受。

上飛機後，他會用酒精擦拭駕駛艙裡每個開關；到了機上用餐時間，因為規定駕駛艙裡只能有1人拿下口罩，所以他和副機長必須輪流用餐；到了外站，也是專車接送到外站旅館，所有行李都自己提，不讓外站的人碰。

「到旅館之後，我們就像是……這個很難形容……很像被戒護的犯人；以前是櫃台領房卡，現在是外站旅館會有人『押送』我們進房門，沒有房卡，只能進來這一次，」他說。

外站自由時間18到72小時不等，就在旅館10坪空間，陳建財說，機師間笑稱，現在在外站最期待就是下一班飛機來的時候，終於可以呼吸到自由空氣。

陳建財被關進外站旅館後也沒閒著，他會帶次氯酸水消毒整個房間，每張外幣他都用酒精噴一次，乾了才收起來。包括他自己，愈來愈多機組員自備睡袋、枕頭，因為不信任外站旅館的清潔程度；還有組員自備水壺，總之就是盡量不要碰到外站旅館的東西，所以現在行李愈提愈大包。

陳建財說，上述都是機組員多做的，做得比疾管署的要求還多。下一班飛機來的時候機組員又重複同樣的動作：搭專車到機場、填寫健康申報表、開飛機、居家檢疫等。「我們是被管制的一群！講這麼細只是希望民眾了解，這一年所有機組員就像被壓縮的彈簧，害怕染疫、害怕違規，不斷在值勤－檢疫的無限循環中。」

(旺報 )