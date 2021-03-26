水情嚴峻，抗旱節水總動員，農委會副主委陳駿季26日指出，因水情吃緊，必須要實施抗旱灌溉的地區包括桃園、彰化、雲林、南投、高雄、台東地區約有17.8萬公頃，為協助農民建置省水設備，每一農戶將最高補助40萬元。

陳駿季指出，2020年以來所面臨的旱象，在未來可能是常態，節水也將成為必須，因此只要農民建置省水灌溉設備，包括管路灌溉設施、調節控制設施、動力抽水設備等，每一農戶最高可輔助40萬元。

乾旱影響農作物生產、進一步造成市場價格波動，陳駿季26日在「農業乾旱因應措施」記者會中指出，目前各農作物市場價格穩定，但是由於不同的作物對水的需求不同，進而影響也不同，經過盤點乾旱影響農業生產結果，高度敏感作為品項共有11項，主要為落葉性果樹，如梨、桃、葡萄等，因正值作物開花、著果期，易受水分供應情形影響果實生長發育。

農委會指出，綜合評估2021年春作農作物，最易受乾旱影響的作物是叉淺山坡地裁培的落葉性果樹、茶及荀等，面積約有28,955公頃，其中又以中彰投地區影響較為明顯。

對必須要實施抗旱灌溉的地區，陳駿季指出，現階段是分別實施分區輪灌、間歇灌溉、啟用抗旱井等措施應變。但是，這只是短期應變措施，中長期而言，最重要的還是水資源的有效運用，因此，面對極端氣候的常態化，必須要更積極動員研擬各種作物的乾旱因應，提高農業水資源運用的效率。

(工商 )