以陳姓男子為首的販毒集團，透過簡訊發送方式招攬客人，結果引起懷疑並遭到檢舉，宜蘭縣政府警察局礁溪分局、刑警大隊會同桃園刑警大隊在24日趁著陳某等人開完毒趴昏睡的機會，衝入桃園某汽車旅館，當場逮捕陳姓主嫌等5名販毒集團成員，並扣得毒品咖啡包55包、三級毒品愷他命17包等證物。

警方表示，陳姓男子為首的販毒集團，利用人頭機並以輪班方式，24小時不間斷利用行動電話發送「賣水果」的簡訊招攬客戶，有機警的民眾接到內容怪異的簡訊後，懷疑是販毒集團所為，於是向警方反應檢舉。

因陳某等人使用的是人頭機，警方一時間難以掌握他們的行蹤，從去年8月開始偵辦，直到近期才確切掌握陳嫌等人的落腳處。

本月24日，警方掌握陳嫌販毒集團藏匿在桃園某汽車旅館內開毒趴，於是先行在汽車旅館周邊埋伏，等陳嫌等人爽開完毒趴、心情鬆懈且精神恍惚的機會，立即發動攻堅行動，當場逮捕販毒藥頭陳姓主嫌等5人，另在現場查扣毒品咖啡包55包、三級毒品愷他命17包、手機4支及笑氣鋼瓶等證物，全案依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

(中時 )