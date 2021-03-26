東勢林場復育9種螢火蟲，以黑翅螢數量最多。（東勢林場提供／王文吉台中傳真）

八仙山森林遊樂區擁有佳保溪、十文溪潔淨清澈水質，營造出螢火蟲最佳棲息地。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

十文溪潔淨清澈水質，營造螢火蟲最佳棲息地。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

東勢林場賞螢交通疏導圖。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

春末夏初中部螢火蟲開始接力爆發，台中東勢區及新社區因好山好水自然復育大量螢火蟲，吸引各地遊客蜂擁而至。台中市觀光旅遊局推薦東勢林場、八仙山及新社多家休閒農場等賞螢熱點，歡迎民眾利用清明連假來台中賞螢，而東勢警方也針對勢林街實施交通管制。

東勢林場素有中部最美森林美譽，每年4、5月是賞螢旺季。台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，東勢林場復育9種螢火蟲，以黑翅螢數量最多，高峰期可達2、30萬隻；天色一暗，山林點點螢光飛舞，相當壯觀，緊接黑翅螢之後，還有山窗螢、台灣窗螢和擬蚊螢等輪番登場。

林筱淇也推薦和平區的八仙山森林遊樂區擁有佳保溪、十文溪潔淨清澈水質，營造出螢火蟲最佳棲息地。另新社地區多家休閒農場，用心保留原始森林生態，每到春末夏初，在完全沒有光害的林間，時常可以驚喜發現一閃一閃的螢光小精靈在身邊飛舞。

東勢林場針對4月1日至5月2日賞螢季推出平日星光票160元，每晚7、8點各安排一場賞螢導覽解說，並舉辦「探索賞螢領地，集合希望之光」打卡闖關活動，集滿4個關卡即可獲得精美小禮物，清明節假期還有原木杯墊DIY活動。

由於通往東勢林場的聯外道路僅有勢林街，來、離場瞬間車潮容易造成道路壅塞。東勢分局宣布4月10日至25日實施交通疏導措施，平日、假日各編排3處及11處交通疏導崗，並協調東勢林場聘請義交協勤及定時巡視停車場剩餘車位，籲請遊客多利用平日前往。

東勢警方建議自行開車前往的民眾路線如下：

1.來場時：由市區往東勢：臺3線豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路→接勢林街→到達東勢林場；由苗栗往東勢：臺3線東蘭路左轉勢林街→到達東勢林場。

2.離場時：由東勢往市區：東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→左轉東勢大橋→接石岡區豐勢路→接明德路或東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉石岡區豐勢路；由東勢往苗栗：右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→苗140縣道。

民眾遇停車場爆滿時，配合警方疏導，或可先至周邊鄰近景點（和平谷關、八仙山、大雪山等）及東勢、石岡、卓蘭商圈遊覽，以減少等待往林場停車時間。

(中時 )