消息人士透露，羅賓漢市場公司（Robinhood Markets Inc）正在建立一個平台，以實現股票首次公開發行（IPO）交易的「民主化」，包括自家的上市計畫。該證券交易平台將開放其應用程式用戶，與華爾街眾基金一起搶購IPO股票。

此舉可能進一步削弱華爾街對股票發行上市的掌控。而就企業與投銀在新上市案緊緊掌控對投資人的股票配置來看，羅賓漢開放讓散戶搶購IPO股票，也會讓自家的首發上市進行的更輕鬆。

目前羅賓漢的用戶與其他業餘交易者必須等到新上市股票開始掛牌交易時，才能買進這些股票。由於股票首發上市時交易價格通常較高，因此在IPO期間就獲得股票分配的大型基金佔有極大優勢。根據Dealogic提供的數據，2020年美國企業首日上市的股價漲幅平均為36%。

消息人士表示，羅賓漢計畫為其1300萬用戶撥出一大部分的IPO發行股票，並使用其正在構建的技術來管理這部分股票發行。

除了開放自家平台用戶搶購自己的IPO股票，羅賓漢更野心勃勃地想讓用戶也可以直接購買其他公司的IPO股票。

消息人士表示，這需要與準備發行股票的公司及其股票經紀公司協商，還需要獲得美國監管機關的同意。羅賓漢可能主張其平台將作為IPO交易與浩瀚的投資人需求之間的橋樑，進而在這些談判中發揮影響力。

羅賓漢周二宣布已向美國證券交易委員會秘密提交IPO文件。消息人士表示，儘管該公司尚未透露相關細節，但其IPO計畫可能會在未來幾周展開，而羅賓漢的估值可能高達500億美元。

(時報資訊)