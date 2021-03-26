桃園市議員劉勝全於9日舉行調解委員會，邀請旭富董事長翁維駿、廠長周文智、受災里民及里長一同面對面調解。（姜霏攝）

旭富桃園蘆竹場去年12月20日因藥劑流出引爆大火，且東北季風吹拂加上廠區易燃物眾多，火勢迅速蔓延惡火吞噬上萬坪周圍廠房，連續好幾天烏雲密佈、空品急速下降，造成周圍民眾生活品質大受影響，旭富預計4月8日至10日發放回饋金每戶6000元，發放對象為工廠下風處的海湖里及濱海里共483戶。

桃園市議員劉勝全於9日舉行調解委員會，邀請旭富董事長翁維駿、廠長周文智、受災里民及里長一同面對面調解，劉勝全表示，透過環保局的汙染證明顯示，里民家中的室內汙染是來自旭富爆炸後的汙染物，包括旭富工廠及之後延燒的紙廠等，而里民原要求每戶1萬元回饋金，隨後居中協調過程中減至為6000元。

劉勝全表示，爆炸事件過後不少里民家中大受汙染，除了清潔費用外，身體健康檢查也是一筆開銷，因此才會雙方協調至6000元，而里民對於回饋金沒有太大的異議，坦言旭富發生爆炸也是大家不樂見的，而里民也期盼旭富能在地方上繼續發展，提供周遭里民就業機會。

海湖里長徐式甫說，該次發放回饋金的對象為濱海里5個鄰及海湖里2個鄰，戶數分別為277戶及206戶，總共483戶，目前旭富正在準備通知單與切結書，完畢之後會請里長貼在里辦公室公告，預計於清明連假後4月8日至10日正式發放。

(中時 )