彰化縣長王惠美26日會同水利署、自來水公司，前往視察烏溪開發伏流水。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美26日會同水利署、自來水公司，前往視察烏溪開發伏流水。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美26日會同水利署、自來水公司，前往視察烏溪開發伏流水。（吳敏菁攝）

水利署、自來水公司，開發烏溪伏流水。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

水利署、自來水公司，開發烏溪伏流水。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

水情吃緊，苗中彰從4月6日起將實施分區輪流供水；為減緩缺水危機，彰化縣政府抗旱大作戰，會同水利署、自來水公司，加緊腳步，開發烏溪水系的「伏流水」，工程啟動，預計4月每日增加1萬噸供水、5月7日竣工後，每日增加2萬噸供水。

中部水情嚴重吃緊，即將依實施分區「供五停二」的輪流供水，約8萬縣民受影響，擔憂生活陷入不便，水塔要是不夠大，洗澡、洗衣等，都要成問題了。王惠美說，看到網路互相留言節水措施，讓她很感動，如廁所馬桶放一個保特瓶可以節水，將洗澡水留做沖馬桶等方法，希望共體時艱一起來抗旱。

水利署、台灣自來水公司已於3月24日起在彰化市田中里進行烏溪堤防烏溪伏流水工程，預計5月7日竣工，連同淨水設施總經費共1.9265億元。目前烏溪除了已有的第一、第二寬口井以外，於烏溪74線上游新設淨水處理設施。，

彰化縣長王惠美26日前往視察，表示擔任立委時就一直很關心找水源開發伏流水，因彰化缺少自己的水源，一天約要38.6萬噸的水，從豐原來的有近8萬噸，由林內供應的約3.5萬噸，其餘約71％的27.7萬噸，仰賴自來水公司203口的地下水井供給，感謝水利署在短短1個月開發伏流水，解決缺水危機。

經濟部水利署長賴建信表示，中央與地方合作下，原本每天有1萬噸伏流水備源水源，因應緊急抗旱積極趕辦，烏溪伏流水工程完工後，每日又會再增加約2萬噸的備源水源，等於彰化多出3萬噸的伏流水水源，伏流水為溪床下的水，經淨水廠再加以處理，以往的1萬噸備源水源就可以有很大的效果，未來將持續規劃雨水再利用等，解決缺水危機。

王惠美表示，縣府已向自來水公司協調，提供40多個供水站供民眾使用，消防局的水庫車也已清毒完畢隨時可以支援，如果還不足，可向縣府反映，另外，彰化市水資源回收中心、二林汙水廠及鹿港福興水資源回收中心等，是目前彰化縣已啟用的3座汙水處理廠，縣府超前部署，即日起皆開放提供民眾及各機關取用，假日無休。

(中時 )