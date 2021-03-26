新竹市政府今年推動B、C型肝炎擴大篩檢計畫，凡設籍竹市45至79歲民眾及40至79歲原住民，均可享有終身1次免費的B、C型肝炎篩檢服務、成人健檢。（陳育賢攝）

為加強民眾的護肝意識、守護民眾健康，新竹市政府今年推動B、C型肝炎擴大篩檢計畫，26日與40家醫療院所及3區衛生所共同宣告，凡設籍竹市45至79歲民眾及40至79歲原住民，均可享有終身1次免費的B、C型肝炎篩檢服務、成人健檢。

市長林智堅表示，肝臟是人體沉默的器官，肝炎初期沒有明顯的症狀，為加強民眾的護肝意識、守護民眾健康，市府積極推動B、C型肝炎擴大篩檢，提供全市民眾就近且便利的篩檢管道。

此次擴大服務的年齡族群由45至54歲擴大至45至79歲民眾（原住民40至79歲），服務人數由原本5萬多人增加至16萬人以上，市府鼓勵市民注意自身健康，早期發現、趕緊治療。

衛生局指出，竹市10大死因中癌症已連續38年為第1名，且肝癌為標準化癌症死因第1名，2019年約有132位的市民因肝癌死亡，其中B型與C型肝炎為罹患肝癌的最大元凶，但若能及早發現就能及早治療。

安慎診所胃腸肝膽科主任劉南山表示，目前B、C肝炎健保都有給付藥物，可有效控制，其中C肝更有全口服新藥，不只副作用低、使用簡便、療程縮短至8至12周，且治癒率高達98％以上，並由全民健保全額給付治療費用最高20萬。

此外，市府為鼓勵符合資格民眾多多使用B、C型肝炎篩檢，更加碼好康活動，只要民眾在6月30日前完成B、C型肝炎篩檢，就可抽最高5000元的商品禮券。

另，設籍竹市30歲以上市民免費的整合性篩檢服務，包含成人預防保健及4大癌症篩檢，並加值早餐及尿酸檢測，民眾可多利用。相關資訊及醫療院所名單可至衛生局網頁查詢或洽3區衛生所。

(中時 )