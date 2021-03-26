嘉義縣消防局第三大隊奮起湖分隊長唐祖望建議在山區添購可裝12噸水的水庫車。（廖素慧攝）

農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁視察救災器材。（廖素慧攝）

農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁聽取救災器材運用的情形。（廖素慧攝）

阿里山大火延燒5天燒毀1.6公頃國有林地，農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁26日慰勞救災人員，陳吉仲表示，全面盤點檢視防災器材及薪資，也會跨部會共同針對山老鼠、可疑人車出入山區，加強防範查緝。

陳吉仲表示，此次阿里山林木大火救災，林務局利用最新的科技器材，在第一時間進行搶救滅火，以後會更多方面運用科技器材於森林調查、山老鼠預防等用途，加強防守山林的安全。

嘉義縣消防局第三大隊奮起湖分隊長唐祖望談到實際救火的經驗，認為此次阿里山大火延燒到阿里山公路，接運水源救災的水箱車容量約2.2噸，往返路程約需20分鐘，影響救火的水源支援，他建議林務局在山區添購可裝12噸水的水庫車，作為移動式的水源中繼站，更利於快速救災。

嘉義林管處長張岱表示，可以研議，但山區路狹小，大車進出不易，加上使用機會不高，目前林管處用泵浦車補給救援，機動性也高，若由消防局購置，用途應該更可以機動調度。

翁章梁表示，這次阿里山森林火災發生於櫻花季期間，正是遊客上山旅遊的旺季，第一時間山區旅宿業者因為旅客退房，業者估算損失約3000萬元，幸好救災人員日夜不休搶救，迅速搶通阿里山公路，遊客回流，讓損失止跌。

(中時 )