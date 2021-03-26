日月潭伊達邵國小操場近日已完工，師生以歡喜的心情舉辦啟用活動，以邵族部落傳統文化逐鹿邵舞表演開場，在明潭國中、中小吉他演出下熱鬧啟用，並邀請南投縣長林明溱共同見證嶄新亮麗的操場。

林明溱有感而發的說，教育是百年大計，並強調縣府將不斷投資孩子的未來，更新充實學校軟硬體設備，尤其要拜託校長老師們費心耗力，捨去打罵、用關愛的方式，提攜引導學生成長，真正為社會國家培養棟樑之才。林明溱說，只有重視教育，讓孩子在最好的學校環境學習成長及最好的師資教導陪伴，才能不斷為國家社會培養優秀的新血。

林明溱指出，投縣在他就任縣長7年來，堅持為逾8萬名的學生免費供應營養午餐，累計學生午餐支出已達28億元，但他任內減債60億元，各項建設卻不減反增，類似伊達邵操場跑道的校園運動設施更新改善已經完成20多所，地方配合款全數由縣府承擔，沒有讓校方擔心沒錢過。

伊達邵國小操場跑道啟用慶祝活動，包括縣議員石慶龍、王秋淑、魚池鄉長劉啟帆、日月村長黃益琪等眾多貴賓參加，校長莊永智指出，學校操場跑道老舊爭取多年，在縣議員石慶龍等地方人士而不捨的努力，更在縣長林明溱力挺負擔配合款下，終於獲中央體育署核定260萬元操場跑道整建經費，全新跑道採深淺雙藍配色，和日月潭碧藍湖水及湛藍天空相輝映別具特色，PU跑道為標準200公尺跑道，未來除師生體育教學外，也可提供社區舉辦運動賽事使用。

(中時 )