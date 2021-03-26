中央19日配送3800劑AZ疫苗至桃園市5家專責醫院，而其他醫院則在鄰近醫院施打疫苗，其中聖保祿醫院日前向中央申請直接配送，核准後疫苗於24日送達，中壢天晟醫院也因院內登記施打人數近200位，24日向中央申請直接配送，而26日一早AZ疫苗也順利抵達中壢天晟醫院。

桃園市轄內共有5間醫院於第一波配送到疫苗，而其他醫院的第一線醫護人員則會依照鄰近程度到附近醫院接種疫苗，日前聖保祿醫院內部統計欲施打人數達277人，桃園市衛生局協助聖保祿向中央申請為直接配送疫苗的院所，疾管署審核通過後也在24日送達400劑疫苗。

中壢天晟醫院表示，原院方的第一線醫護人員會到國軍桃園總醫院接種疫苗，但經過統計過後，有將近200名的醫護人員欲施打AZ疫苗，因顧慮登記人數眾多，不便全數到他院施打疫苗，於24日向疾管署提出直接配送，而疾管署也審核通過，26日一早準時將200劑AZ疫苗送達中壢天晟醫院。

(中時 )