湖人高層當前鐵定相當後悔把丹尼格林交易出去的決定！丹尼格林26日投進8顆三分球，包辦全場最高28分，成功上演棒打老東家戲碼，帶領七六人109比101擊退地主湖人，除了繼續穩坐東區龍頭，也送湖人4連敗，自從「小皇帝」詹姆斯傷退之後，湖人還沒贏過。

賽前接受上季總冠軍戒頒贈儀式的丹尼格林與霍華，面對前東家完全不留情，霍華更在首節就跟哈瑞爾接連爆發肢體衝突，打完首節也因故意去撞哈瑞爾，遭到裁判驅逐出場，湖人仍靠薛洛德、波普等人火力，打完上半場扳成54比54平手。

沒想到丹尼格林第3節一開始三分火力爆發，搭配塞斯柯瑞也投進三分球，七六人打出14比4猛攻，轉眼取得兩位數領先，甚至一度領先到18分之多，湖人則是陷入進攻低潮，果然少了詹姆斯與安東尼戴維斯，他們無論攻守都失序了。

但在末節，場上局勢頓時改觀，主因是在庫茲馬頻頻投進外線，搭配哈瑞爾內線單打，湖人打到讀秒階段追到只差3分，可是丹尼格林再次挺身而出，最後30.4秒投進致命三分外線，接著庫茲馬搶投三分不進，比賽此時已經提前勝負底定。

除了丹尼格林凶猛三分火力，塞斯柯瑞也替七六人貢獻19分，托必亞斯哈里斯17分，米爾頓12分；湖人以庫茲馬25分最高，薛洛德與哈瑞爾各拿20分，波普19分，看來湖人不僅在交易截止日這天一無所獲，還被丹尼格林好好教訓了一頓。

(中時 )