長榮「長賜輪」卡在蘇伊士運河無法動彈，造成海運貿易受阻，首當其衝的全球油價一度暴漲6%，影響持續擴大，美國海洋歷史學家Sal Mercogliano就提醒，全球油價已率先做出反應，汽車工業將會是下一個受害者。

長賜輪於當地時間23日受瞬間強風及沙塵暴影響偏離航道，橫卡在蘇伊士運河中間，目前已使用挖土機清除前端淤沙，但長賜輪並未完全脫淺，當局預估最快到28、29日滿潮時才有機會脫困。

而若長賜輪無法順利擺正，影響時間只會更長且劇烈，美國海洋歷史學家Sal Mercogliano接受CNBC訪問時說明，已經有兩艘長榮海運的貨輪改行非洲好望角路線，顯示該公司認為影響短時間內不會改善，因此選擇改道降低等待成本。

目前卡在蘇伊士運河的船隻包括油輪、汽車輪、散裝及貨櫃船等，造成全球的貿易損失已經達到96億美元，隨著停滯時間拉長，虧損成本只會越來越龐大，各項產業都可能受影響上漲，全球油價在塞船當下就已暴漲6%，反應出市場的擔憂。

專家Sal Mercogliano警告，目前已經影響到油價，但生產工廠可能會是下一個受害者，例如汽車工廠將不得不關閉，等待獲得零件。

事實上，由於全球汽車晶片短缺，許多歐美汽車大廠都已面臨停產潮，如今又遇長賜輪擱淺狀況，汽車產業鏈飽受衝擊。

(中時新聞網)