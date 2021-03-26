最新數據顯示，首都東京的３月份核心消費者物價持續下滑，但年減連續3個月放緩，意味節節攀升的燃料成本以及國內需求反彈有助於舒緩日本通縮疑慮。

日本官方26日（周五）公布，身為全國通膨領先指標的東京核心消費者物價指數（CPI）在3月較去年同期下滑0.1％，減幅低於市場預估的0.2％。

最新數據可望讓日本央行略鬆一口氣，因央行致力帶動通膨至2％的目標。油價攀升以及商品成本上揚為日本首都物價帶來支撐，3月汽油價格即躍升2.1％。

(工商 )