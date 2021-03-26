東京3月核心CPI減幅縮小 舒緩通縮疑慮 13:052021/03/26 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最新數據顯示，首都東京的３月份核心消費者物價持續下滑，但年減連續3個月放緩，意味節節攀升的燃料成本以及國內需求反彈有助於舒緩日本通縮疑慮。 日本官方26日（周五）公布，身為全國通膨領先指標的東京核心消費者物價指數（CPI）在3月較去年同期下滑0.1％，減幅低於市場預估的0.2％。 最新數據可望讓日本央行略鬆一口氣，因央行致力帶動通膨至2％的目標。油價攀升以及商品成本上揚為日本首都物價帶來支撐，3月汽油價格即躍升2.1％。 東京奧運聖火傳遞 今起跑 猴子待市場爆吃膨脹2倍 胖成「金剛」遊客全看傻 (工商 ) #上揚 #全國 #東京 #CPI #減幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》瑞祺電去年獲利寫次高 每股賺5.29元、擬配息3.65元 07:452021/03/26 財經 《電腦設備》凌華去年獲利近8年低點 每股賺1.12元、擬配息1元 12:002021/03/26 財經 台經院產業景氣 營建轉升 製造轉降 04:102021/03/26 財經要聞 《期貨》4月台指期開漲65點 金電齊揚 09:102021/03/26 財經 何壽川生病須就醫 派出所報到法官減為3天 09:282021/03/26 社會 擁5水庫先限水 苗縣怒不公平 04:102021/03/26 焦點要聞 《日股》科技帶頭衝 日經重回兩萬九 12:002021/03/26 財經 長賜號拚脫困 3月28、29最佳時機 04:102021/03/26 財經焦點 東南亞 特快車 東南亞影響力聯盟－把握後疫情時代的東南亞機遇 04:102021/03/26 專題周報 EVERY8D簡訊再行銷提升3成轉換率 母親節助攻各產業「清空購物車」 10:432021/03/26 財經 專家憂東京疫情急遽擴大 恐比第3波嚴重 03:372021/03/26 國際 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】全球貿易動彈不得 最大贏家竟是「他」 - 財經 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 新疆棉風波狂燒 外國品牌股價跌 這檔最慘 - 財經 【長榮輪卡運河】長榮無賠償責任 股價漲逾3％ - 財經 台積電解水荒 到勤美之森取水 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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