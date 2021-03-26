過去曾是成人網P站情色女星、拿下全球最高點閱的首席性感女神米婭卡莉法(Mia Khalifa)，被封「世界第一AV女優」，儘管已經引退6年，一舉一動仍受到注目，日前米婭在上Podcast節目《Call Her Daddy》透露，過去她曾因為拍攝色情片收到ISIS的死亡威脅。

米婭當時為了配合劇情演出，應要求戴上穆斯林婦女的「頭巾」，拍攝一支與宗教相關的色情片，她因為這支片一夜爆紅，卻也因此引來恐怖組織ISIS和伊斯蘭極端分子的關注，認為她褻瀆了神聖的信仰，米婭坦言，她當時收到了死亡威脅，連出門都會非常害怕。

如今引退後的米婭加入成人付費平台「Only Fans」當直播主，開始斜槓發展，也認真經營自己的社群平台，她無奈地在節目中提到，其實當年的爆紅並沒有為她帶來太多收入，當時的收入真的不多，「拍了20多部影片，最後卻只賺到12,000美元（約台幣35萬）。」

事實上，米婭因為過去職業受到精神創傷，一度無法面對大眾，直到後來才終於鼓起勇氣，成了網紅兼藝人，從AV女優轉型成為性感偶像，還曾被羅馬尼亞西議員杜多拉切(Ionel Isac Tudorache)塑造成清寒努力的學生，對方因此遭開除黨籍處份，在當時引起不小爭議。

(中時新聞網)