美國總統拜登今天舉行上任以來首場國內外記者會，暢談內政和外交。他承諾在創新和基礎建設上投入比中國更多資金，在他治下不會讓中國超越美國成為全球最強大的國家。

路透社報導形容拜登準備充分，在記者面前談了一個多小時，不時看著資料並冷靜回答提問，與共和黨籍前總統川普在記者會上咄咄逼人形成強烈對比。

拜登談到對中國、北韓、阿富汗等外交政策，以及有關疫情、移民、槍管等議題。至於個人政治生涯，拜登說他2024年將競選連任，並打算邀副總統賀錦麗繼續搭檔。

● 美中關係

拜登將中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）相提並論，稱他們都支持專制。他形容習近平骨子裡沒有民主，但是個聰明的人。不過他也說，美國在種種分歧上不尋求與中國對抗，但堅持中方遵守國際規範、公平競爭、公平執行、公平貿易。

拜登說：「我看見美中激烈競爭。他們總體目標是成為領先、最富裕、最強大的國家。但在我治下，這種情況不會發生，因為美國會繼續發展壯大。」

然而拜登不願透露是否會延續對中國大多數輸美貨物的加徵關稅措施，或禁止中國新疆強迫勞動所製造的產品進口。

● 北韓射彈

拜登回應有關北韓試射飛彈時說：「如果他們選擇升級事態，我們會有相對應的辦法。」

拜登表示，他準備好與北韓進行某種外交接觸，但條件是北韓最終達成非核化。

● 5/1前應無法撤軍阿富汗

拜登直言要趕在5月1日期限前完成阿富汗撤軍很難，但「我們不會留守太久」。他表示，他認為明年在阿富汗就不會有美軍。

5月1日的撤軍期限是美國前總統川普政府和阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）達成和平協議時所訂。拜登表示，重點在如何安全有序地撤軍，「我們正與盟邦及合作夥伴商討如何進行」。

● 疫情

拜登今天也設立新目標，要在上任100天內於美國施打2億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

他說原本目標是上任100天內施打1億劑疫苗，但上週就已達陣，提前42天提標。

● 移民

拜登不得不再為移民政策辯護。他說每年都有移民增加的問題，尤其冬季到邊境的人數會暴增，許多移民是為了逃離家鄉暴力和貧窮問題，也歸咎川普破壞美國移民制度。

拜登說除了川普外，未有前政府拒絕照顧和庇護從墨西哥前來的孩童。拜登表示他的政府會照顧那些孩童，不會讓他們在邊境餓死。拜登指出他已請賀錦麗領導與墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多的外交工作，遏阻移民潮。

● 槍枝管制

美國亞特蘭大與科羅拉多州不到1週裡接連發生兩起傷亡慘重槍擊，再次引發美國國內槍枝管控的論戰。拜登表示，在國會通過新的槍管措施是時機的問題，但未進一步詳述。

拜登說，現在要開始一件一件來，「無論是移民、槍管或全國面臨的其他問題」下一個要推動的重大立法是聚焦基礎建設，創造更多真正薪水好的工作。

● 投票改革

民主黨籍的拜登批評共和黨支持許多州議會限制投票權的措施，也與前總統歐巴馬一樣認為動用俗稱「費力把事拖」（filibuster）的冗長發言程序阻撓通過新法案，猶如美國強制種族隔離的吉姆克勞法（Jim Crow Law）時代遺毒。

拜登強調他現在的重點是改革，解決規則濫用的問題。

(中央社)