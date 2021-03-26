來自彰化的計程車司機王國春最近上節目分享小黃司機甘苦談，他還原去年意外揭孝子扛生病雙親生活的鼻酸故事，當天下班前接到通知要到貨櫃屋載客人，等了許久他以為被整，正要開走之際，見到有人在貨櫃屋前招手，接下來的經歷令他終身難忘。

被稱為「天菜司機」的王國春最近出書《我只是個計程車司機》，他上《旗開得勝》接受張啟楷專訪，透露自己原本在傳統產業工作，因為覺得開計程車比較自由，可以兼顧家庭跟小孩，便轉行去開計程車。外界對計程車司機印象年紀都比較大，偶爾還會有負面消息，張啟楷打趣稱讚王國春外型有如模特兒，「希望以後計程車司機的形象會越來越好」。

王國春自曝載過狗的屍體。（圖／旗開得勝）

20210325《旗開得勝》第123集《我只是個計程車司機》歡迎上車！看小黃司機王國春紀錄人生百態 | 王國春

回憶過往開計程車經驗，王國春透露讓他印象深刻是載過狗狗的屍體，當時客人拿了一袋麻袋，說是狗狗的屍體，請他幫忙開車到獸醫院，王國春直言那趟行程相當尷尬，不知道要說什麼。談到去年走紅的孝子故事，王國春說，去年4月8日他接到一個特殊的通告，當時因為疫情計程車生意很差，第一起因新冠肺炎過世的案例就是住在彰化的司機，導致許多司機都鬱鬱寡歡，當天他本來要下班，突然接到訂車通知，備註寫下「在貨櫃屋門口等」，他便開車前往載客人。

王國春載到孝子，起初以為是被惡作劇。（圖／旗開得勝）

王國春說，他等了許久，原本以為被惡作劇打算離開，突然見到一人招手，他便下車跟那孝子到貨櫃屋幫忙扶爸爸上車，進了屋子後發現生活環境相當差，孝子的父親躺在床上呻吟，家裡沒有一處是乾淨的，讓王國春十分驚訝，判斷那名孝子可能年紀比他還小，不到30歲，對待生病父親卻無怨無悔，令他感動到送那名孝子到醫院後，主動答應對方會幫忙送他們回程，而且沒收他們錢，回程他因此難過到潰堤，並透露還有跟那名孝子聯繫，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)