近日陸美相互叫陣關係緊繃，其中台灣問題是一大關鍵。而今天上從7點30分起兩個半小時內，大陸連續派出10批次軍機侵擾我方東部、南部、西南空域，規模恐是最大一次，但也遭到我在空戰機監控及廣播驅離。

根據臉書《台灣西南空域》記錄，大陸各型軍機，從今(26日)上午7點30分開始，一直到10點52分，總共派出10批次軍機，從台灣西南空域，分不同批次飛到東部及東南部空域侵擾。

其中10點18分時，我方針對侵入東南空域的大陸軍機進行廣播，還遭到回嗆。根據臉書《台灣西南空域》抄件，我方廣播「中華民國空軍廣播，位於東南空域高度7800公尺的中共軍機注意!你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!」，但對方飛行員回嗆：「我是中國人民解放軍，正在進行例行性訓練。」

根據《台灣西南空域》粉絲專頁記錄，陸軍機本月份已經累計進入我空域20天，本月廣播驅離紀錄共計45次。從2021年1月1日起，已累計進入我空域71天，廣播驅離紀錄共計192次。

近日陸美相互叫陣關係緊繃，美國國防部的「國防部新聞」作者又在文中提到「台灣從來就不是中國大陸的一部分」，引起陸國防部強烈不滿，痛批此舉十分惡劣，也顯示出美中台三方關係敏感。而今日共機侵擾為今年以來規模最大，是否與美國防部該文有關，也引人聯想。

(中時新聞網)