今(2021)年清明與兒童節4天的連續假期即將到來，為鼓勵家長多陪伴兒童到戶外活動，增加自體免疫力，全台13處國家森林遊樂區，包括：太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及烏來台車與太平山蹦蹦車等，在清明及兒童連假假期，推出12歲以下兒童免費入園，民眾不妨在假期期間、在春暖花開的季節，至森林遊樂區，同遊森林、來一場清新宜人的「森」呼吸。但提醒民眾，目前藤枝國家森林遊樂區、向陽國家森林遊樂區二處是休園狀態！

楓葉橋(南投林區管理處提供)

奧萬大的紫藤正開花(南投林區管理處提供)

其中中台灣奧萬大國家森林遊樂區，園區鄰近親愛村、萬豐村與法治村，3村5部落，擁有泰雅族、賽德克族及布農族，原鄉多元的風俗人情，各有特色。現在正值奧萬大春天繽紛季節，包括雪白聖潔的霧社櫻花盛開，色彩多豔的杜鵑花綻放林間，紅色、黃色、橙色、綠色的各種植物嫩芽吐芬芳，如一座彩色花園，美不勝收。

另外，林務局也特別整理國家森林遊樂區內開花植物的花語，讓民眾到森林賞景健行時，藉由花語瞭解各種植物的特性與傳說典故，體會自然萬物獨特的聯想，找尋自己命定中的花語植物，也為與家人親友同遊時創造更多的趣味與話題。

※.太平山白櫻花

「太平山白櫻花」花語是除你以外，別無他愛，花期約在三月底至四月初，大家跟著心愛的寶貝或家人造訪太平山時，不妨搜尋一下白櫻花純白柔美的身影。

太平山白櫻花(林務局提供)

※臺灣菫菜

「臺灣堇菜」花語是謙虛、誠實、含蓄，花期約在三月至五月，淡紫色的小花十分典雅迷人，大家可以在東眼山發現它低調美麗的蹤跡。

臺灣堇菜(林務局提供)

※原生杜鵑

杜鵑的花語是永遠屬於你的愛，臺灣的各類原生種杜鵑，如烏來杜鵑、金毛杜鵑、臺灣杜鵑等，花期約在四月至五月，依品種不同，粉白紫紅各色花朵映在翠綠的森林中，好不浪漫，歡迎大家到內洞、太平山、大雪山、奧萬大、合歡山與阿里山，享受色彩紛呈的春之饗宴！

台灣杜鵑(林務局提供)

森氏杜鵑(林務局提供)

※台灣胡麻花

「台灣胡麻花」花語是充滿希望與幸福，花期約在四月至五月，純白似雪或粉紅色的花朵，點綴在綠色山壁上，讓人驚豔，大家可以在太平山、東眼山與觀霧，找尋屬於自己的幸福喔。

台灣胡麻花(林務局提供)

※杜虹花

「杜虹花」花語是聰明伶俐，花期約在四月至五月，花朵為顯眼的粉紅或紫紅色，花團錦簇，十分吸睛，聰明伶俐的你，太平山、觀霧、八仙山、阿里山與雙流也都能遇見倩影。

杜虹花(林務局提供)

※苦楝

「苦楝」花語是癡心、迷醉的戀愛，花期約在三月至四月，淡紫色的小花，飄散內斂的清香，讓人流連忘返，大家可到雙流、知本與池南探尋，細細品嚐記憶中的餘韻。

苦楝近照（洪書瑱攝）

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同。如果想瞭解更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，可至「林務局-森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

(中時新聞網)