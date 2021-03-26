昨新增3境外移入中，其中案1012入境122天後才確診，指揮中心急追相關接觸者。（圖／翻攝自中時新聞網直播 ）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎境外移入確定病例(案1014)，為菲律賓籍30多歲男性移工，結束檢疫、自主健康管理後自費採檢，確診新冠肺炎。截至目前，國內共累計1,013名確診案例。

指揮中心發言人莊人祥表示，該移工今年2月28日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月13日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性。

移工檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，3月25日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，今日確診（Ct值27.5，次日核酸檢測Ct值35，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。移工入境期間並無症狀，目前已掌握同車接觸者共7人，列自主健康管理。

截至目前，國內共累計1,013名確診案例，分別為897例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、973人解隔離、30人住院隔離中。

(中時新聞網)