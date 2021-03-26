台灣約有200萬人受憂鬱症困擾，因病情影響工作表現，造成台灣每年總體經濟損失400億元，促進大腦健康是21世紀公衛重要議題。台南市立安南醫院副院長蘇冠賓4月10、11日將邀專家辦「大腦營養工作坊」。

蘇冠賓表示，世界衛生組織指出2030年憂鬱症將是人類失能的頭號殺手，多數憂鬱症患者在疾病侵害中仍能維持工作長達10年，無形中影響個人產能、發生職安意外，甚至失業，家庭更造成龐大付出。

台南市立安南醫院憂鬱症中心4月10日、11日在第2醫療大樓1樓日間復健中心，籌辦「大腦營養工作坊」。針對職業護理師、醫師、營養師、護理師、藥師等以及從業人員設計課程。

蘇冠賓邀集國內學者、專家講演，認識營養與憂鬱、焦慮、大腦身心情緒的關係。幫助個案從日常進行疾病的預防與大腦健康促進，終結腦疲勞腦並高效護腦，活動訊息，可上網搜尋「大腦營養工作坊」台南場。

(中時 )