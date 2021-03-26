傳說向月老求紅線可得姻緣，但一名正妹去各大月老廟拜拜，卻總是求不到紅線，最後花了1300元在霞海城隍廟買紅線，但戴不到一周竟然就不見了，讓她心痛到不行，引發網友討論，許多人安慰也許都是孽緣，被擋掉也是好的，不屬於你的別強求。但也有不少男網友歪樓直呼，是要徵男友嗎？

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文提到，單身一陣子，身邊的朋友受不了，帶他拜遍台北至台南的月老廟，但她去拜月老無論怎麼擲杯就是求不到紅線，而她去霞海城隍廟時發現，那邊的紅線是付錢就可以拿得到，讓她興奮地繳了1300元領取。

女網友表示，將買到的紅線過完爐，就立刻讓朋友將線綁在她的手上，結果這條線戴在手上不到一周，最後竟然失蹤了，讓她心痛不已，開玩笑自嘲說：「唉唉唉！可能我上輩子是XXX（某偷吃藝人）」。

不少網友看了紛紛安慰說，「或許都是孽緣，神明都幫你擋掉了，往好處想」、「是妳的躲不過，不是妳的強求不來」、「某一年我斷了八條紅線，求到放棄」、「不屬於你的不要強求」、「單身10年了，常常拜也還沒碰到，我只是殺破狼又不是天煞孤星，等姻緣真的好難啊」另有網友表示，也有一說是「紅線不見表示姻緣要來了」。

不少男網友則歪樓直呼，這篇是要徵男友嗎？我讀懂了，「下次我幫妳綁吧！130元就好」、「這邊開徵，一堆人搶著當妳男朋友，真的不用跑月老廟啦」、「先卡一個號碼牌」、「以妳的外在條件來說要單身很難，這一Po加好友的大排長龍，但遇騷擾的機率也就大大的提高。」

(中時新聞網)