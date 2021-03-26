從命理學來看，人的長相可以反應他一生的運勢走向，運勢命理網站「知命命理」分析，下巴短窄、眉濃髮厚、愁眉苦臉、鼻小凹陷、頭尖額窄的長相象徵運勢不佳，其實這些都有化解方法，如果不改善的話，恐怕晚年會過得非常慘。

▍1.下巴短窄晚景淒涼

下巴短的人，做事容易退縮，一生在事業上都沒有什麼起色，下巴代表晚運，50歲以後的運程，如果下巴過短，代表晚年財富不穩定，孤獨沒親人陪伴、晚景淒涼。

建議：提早佈局，不要亂投資，為晚年打下基礎。

▍2.眉濃、髮厚人必賤

眉毛粗濃之人，性格剛直不知變通，破壞力大而少仁愛之心，衝動做事，雖善於思考，當臨事則衝動無智，一生多災多難，頭髮粗硬堅挺，第一象徵祖先無財產、無靠山，第二代表刑克父母，性格頑固，而六親無靠，出身必定貧寒卑賤。

建議：調整心性，修整頭髮和眉毛。

▍3.愁眉苦臉一生苦相

整天愁眉苦臉的人，性格被動消極，怨氣極大，不會輕易的相信他人，整天為了一點小事悶悶不樂，從來不會承認自己有錯，喜歡推卸責任，沒有人願意與他們交往，朋友非常少，事業發展很不順利，一生難有作為。

建議：多多看書，做些修身養性的活動，懂得放下，改善心性。

▍4.鼻小凹陷鼻孔外露

鼻子小代表缺乏主見，自信不足；鼻子凹陷代表中年運勢衰微，不利婚姻財運；鼻孔外露代表財帛宮漏財之象。總之，性格內斂，缺乏主見，做事沒有魄力，遇到困難容易六神無主，缺乏領導力。反而心眼比較小，喜歡斤斤計較，為人處世方面很小家子氣。

建議：戴眼鏡改善，有意識的調整心性和消費習慣。

▍5.頭尖額窄無貴相

頭頂尖的人一般比較聰明，但如果額頭低窄，則智慧不在正路上，耍小聰明，缺少大智慧。這個就是眼界問題，目光短淺，心氣不足，如何能成就大事呢？加上額頭先天祖蔭不夠，也沒有背景，想要有大成就是很難的。

建議：利用聰明的頭腦多讀書，中年打拚，雖然難有大成，但小康是沒問題的。

▍6.兩頰無肉沒有義氣

兩頰無肉則奴僕宮陽氣過強，性格固執，報復心強，難以得到貴人幫扶或朋友協助。

建議：心寬才能體胖。多和朋友結交，不要封閉自己。也不要報復心太重，就能避免做事處處碰壁。

▍7.雙眼無神財運差

眼睛是心靈的窗戶，代表著一個人的心理、心智。如果一個人的雙目呆滯無神的話，除了先天身體狀態不理想外，一般都是整個人渾渾噩噩，遊手好閒，得過且過的狀態。

建議：眼神的調整不是短時間可以改善的，最好找個事情先忙起來，結交積極的朋友，受環境和周遭的人影響來慢慢改善。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】

(中時新聞網)