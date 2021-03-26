2021台北國際烘焙暨設備今日正式開展，共有382個廠商參展，高達1548個攤位。主辦位台北市餅商業同業公會周守訓理事長說，一直以來不斷追求創新與國際烘焙組織接軌，積極在烘焙展中舉辦許多國際性論論壇及國際烘培大賽。今年因疫情很多國外廠商無法參與這次的烘焙展，在這困難的時刻更要合力同心用心繼續用烘焙溫暖世界。

烘焙展是將台灣烘焙與世界接軌的重要推手，也是台灣烘焙業發展的首要指標，今年首度辦理TIBS烘焙產業創新獎，以此激發烘焙產業的創新能量，帶動產業的發展與進步。今年共有23件具創新表現的烘焙設備、器具等，在展期期間一次亮相。

第二屆漢餅創新大賽也盛大開跑，期盼為台灣漢餅產業注入創意與動能。鑑於環保意識已成為世界潮流，為響應各界需求，本屆漢餅大賽創新組與環境主題相結合，將對環境友善、永續環境等概念，應用在漢餅中，推動漢餅使用當地及當季食材，重新定義漢餅，找到漢餅創新的DNA。

烘焙展今日開幕貴賓雲集，包括台北市餅商業同業公會、周守訓理事長、經濟部部長王美花、經濟部工業局長主任秘書周崇斌、台北市攻府觀光傳播局局長劉交霆等皆蒞臨現場，一同歡慶烘焙20。

(時報資訊)