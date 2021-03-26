是德科技(Keysight Technologies)宣布，旗下整合式5G測試解決方案獲聯發科(2454)選用，協助驗證全新的M80 5G調制解調器，這款業界首見的數據機，將毫米波和sub-6 GHz 5G技術整合到單一晶片中，以支援超高速資料傳輸。

許多部署在城市中的5G New Radio(NR)裝置，需在更高頻率下使用更大的頻寬，以便滿足使用者對寬頻連結和連接密度的要求。是德5G網路模擬解決方案，協助聯發科有效驗證新型數據機的信令、非信令和射頻效能，並驗證其與3GPP標準相符性，以滿足全球行動通訊業者的需求。

聯發科選用是德5G測試解決方案，搭配是德的電子設計自動化(EDA)軟體，來模擬積體電路設計，同時使用緊縮場天線量測系統(CATR)試驗室，在FR2頻譜中進行空中傳輸OTA0測試。是德5G網路模擬解決方案使用了UXM 5G無線測試平台，支援整個開發流程，從早期的5G協定研發測試到功能、效能和符合性驗證再到營運商驗收測試。獲全球主要的晶片和裝置製造商廣泛採用。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理潘志新表示，與是德合作，協助聯發科技開發出各種不同產品的尖端技術。聯發科M80調制解調器支援3GPP第16版標準，具備NR-NR雙連結和節電功能，可因應業界對高資料傳輸速率和低功耗的要求。

(時報資訊)