總統府前發言人丁允恭，在高雄市新聞局長任內發生桃色風波，經監察院彈劾，懲戒法院審理後，判丁允恭撤職，並停止任用2年，但未認定性騷擾成立。當初提案彈劾丁允恭的監委紀惠容表示，「性騷擾」隱含「權力不對等」與「性別歧視」，丁明知Ｙ女主觀感受不佳，仍在婚後展現追求，這就構成性騷擾，對懲戒法院未能認定，甚感遺憾。

紀惠容說，國際公約「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」，指出「性騷擾」隱含的就是「權力不對等」、「性別歧視」。「性騷擾防治法」所稱的敵意環境性騷擾，是指以明示或暗示的方式，從事不受歡迎且具有性意味或性別歧視的言詞或行為，致影響他人的人格尊嚴、學習、或工作的機會或表現者。

對於Y女指控丁允恭性騷擾情事，經懲戒法院調查，認定丁允恭張貼在臉書的兩人合照，衣著整齊，而且兩人在丁允恭婚後仍有聯絡，難以認定構成性騷擾，另外丁允恭在宿舍留宿Y女，也沒有違反該職務宿舍管理規定。

對此，紀惠容表示，懲戒法院既已認定丁允恭就其任職新聞局長期間，故意於2017年2月27日、和Y女分手後上傳合照，並知悉Y女因此造成後續的工作困擾與敵意環境等事實；卻未考量Y女遭冒犯的敵意，片面切割、單一僅以該照片穿著整齊，認為難以認定有性意味或性別歧視等意涵，而判定丁允恭無性騷擾。

紀惠容強調，事實上，性騷擾常常是一個連串發生，並持續影響當事人，以單一照片認定非性騷擾，難以服人。

紀惠容指出，丁允恭上傳照片當時，擔任高雄市政府新聞局局長，丁允恭與Y女屬權力不對等，丁並透過LINE向Y女表示，「我好像捅了很大的婁子…我要辭職了…因為我不小心把照片開成公開了…其實不是不小心…我…就是想要…妳…為妳自毀…夠不夠」，且因該照片公開後，致Y女被遭流言散布是破壞家庭、攀權富貴的小三，已足證其間權力、性別歧視之意，懲戒法院無視於此，難以採信。

她說，懲戒法院未審酌Y女已於2017年2、3月間多次以LINE或電話向丁允恭表示關係到此為止，拒絕追求，凸顯丁允恭並非不知Y女主觀感受不佳或有拒絕之意，卻仍在婚後罔顧Y女之意願及主觀感受，仍連續表達個人情慾意念之追求，甚至因此A男曾向當時丁前妻反應，並經丁允恭證實。

她質疑，只要是以「愛」的名義，以及形成「以愛為名」的關係，就有權力以上傳照片，去挾持和威脅另一個人的人身、名譽，並造成當事人羞辱與敵意工作環境嗎？

紀惠容強調，性騷擾不是道德瑕疵，是一種對他人人身安全的傷害與侵犯，每個人都應該受到尊重，任何人都沒有權利侵犯他人。丁允恭案不會是句點，監察院在監督政府與實踐CEDAW公約的路上，將不畏風雨持續呵護人權的苗圃，負起維護婦女權益的憲法職責。

(中時 )