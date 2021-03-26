室內設計師爭取納入專技國考發起自行車環島連署活動，今抵達新北市政府市民廣場。（王揚傑翻攝）

室內設計師爭取將「室內設計技師」納入專技國考類科，發起自行車環島連署活動，今（26日）連署車隊抵達新北市政府市民廣場，立委羅致政、新北市議員林國春等人都到場聲援、表達支持。

中華民國室內設計裝修公會全國聯合會與台中市室內設計裝修公會19日合辦自行車環島連署，籲請政府重視業界心聲，加速完成專技國考新增室內設計技師類科，提升相關產業競爭力。

台中市室內設計裝修公會理事長李仲立說，9天8夜的自行車環島連署，從台中市政府廣場大會師後啟程，途經彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、花蓮、宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗等地，期間也發起各縣市室內設計公會會員、大專院校室內設計系所學生，一起響應環島串接連署，車隊也將在27日返回出發地後，遞交連署書給相關單位，推動室內設計技師入國考。

中華民國室內設計裝修公會全聯會理事長陳銘達表示，經濟快速成長，大眾對生活環境品質更為重視，室內設計領域近年突飛猛進發展，對台灣經濟發展、文化創意產業貢獻日增，尤其大學開設室內設計專業課程達35年，每年有2000名相關領域學生畢業，但現行「建築物室內裝修管理辦法」中，讓擁有室內設計專業的學生，僅能參加乙級技術士技能檢定，形同否定邁入高等教育的室內設計專業，限縮室內設計長久發展。

立法院2013年三讀通過專門職業及技術人員考試法修正草案，也列舉室內設計師等可辦理有關專門職業及技術人員的實質認定標準、認定程序等事項；前行政院長江宜樺2014年拍板推動「室內設計技師」制度，但這項政策至今仍未兌現。

(中時 )