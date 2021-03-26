神腦全通路3月26日Nintendo Switch 開賣《魔物獵人 崛起》特別版主機、Pro 控制器及遊戲片，該遊戲新作讓許多玩家引頸期盼，將掀起全新狩獵風潮。

繼去年任天堂Nintendo Switch發售《集合啦！動物森友會》，在網路上掀起廣大的討論，颳起一陣動森旋風。滿足防疫期間民眾的社交需求，成為娛樂遊戲的新寵兒，在神腦去年的遊戲類商品銷售占近2成。

神腦表示，《魔物獵人 崛起》特別版主機在Switch底座正面印有主要魔物「怨虎龍」的圖樣，Switch主機背面以及Joy-Con則是印有展現「魔物獵人 崛起」世界觀的圖樣，再加上特別版Pro 控制器能進行精細操作，在刺激的遊戲中更是致勝的關鍵。

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(工商 )