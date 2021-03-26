中華電信校園徵才線上徵才活動自訊息釋出後，獲得校園菁英及社會新鮮人的熱烈響應，26日配合中央及校園防疫措施，中華電信5G技術主管帶隊前進台灣科技大學參加台科大校園徵才就業博覽會，招攬菁英人才，更將於3月30日首次透過Facebook線上直播中華電信校園徵才職缺說明會。

中華電信繼2020年5G開台，積極擴展5G服務，透過參展亞洲最大智慧城市專業展「2021智慧城市展」，展出中華電信與國際智慧物聯網接軌的二大擘劃藍圖「5G智慧應用」及「智慧城市」，共17個智慧創新展項，今年校園徵才亦以『未來城市』此藍圖為主題，釋出包括【科技研發類】、【網路技術類】、【行銷企客類】暨【行政管理類】等多項職缺，以具備資工、資管、電機、電子、商管等科系背景的職場新鮮人為主要徵才對象。

為讓更多青年學子更了解這次職缺內容，中華電信首波透過Facebook辦理校徵直播說明會(https://reurl.cc/o9mQvD)，於3月30日登場，會中將由中華電信行動通信技術暨業務主管分享中華電信5G業務發展，同時安排本公司優秀青年才俊分享其在中華電信的職涯生活，讓即將從校園畢業、投入職場的新鮮人快速瞭解中華電信企業文化與職務所需具備的特質。

『2021校園人才招募』針對校園新鮮人開設相關職缺，線上報名時間原訂於3月31日截止，將延長至4月7日18:00，預計於5月上旬針對合適人才辦理面談(詳細日期以中華電信通知為主)。更多徵才相關訊息，將公開於中華電信人才招募網站(https://career-web.cht.com.tw/recruit/index.html)。

相關訊息包括臺科大校園徵才說明會-中華電信場次訂於3月29日中午12:00。中華電信直播說明會訂於3月30日14:00，連結https://reurl.cc/o9mQvD《Facebook 搜尋『中華電信Career』粉絲專頁》。中華電信人才專網：https://career-web.cht.com.tw/recruit/index.html

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