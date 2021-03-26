旱災中央災害應變中心宣布，苗栗、台中及北彰化地區自4月6日起水情燈號轉為分區供水紅燈，實施供水5天停水2天措施，其中水情燈號係依各地區水情及中央氣象局降雨評估專業研判，並經旱災中央災害應變中心討論決議。

水利署指出，今年遭遇歷史最枯少雨情境，2至3月苗栗、台中水庫集水區降雨量仍為歷年最低，對於竹苗中地區水情的確造成衝擊，依氣象預報短期內可能無法改善，且苗栗永和山水庫蓄水量284萬噸(9%)及台中德基水庫蓄水量1,129萬噸(6%)，已低於1成，因此，旱災中央災害應變中心經研商已決定自4月6日起苗栗、台中及北彰化地區由減量供水橙燈轉為分區供水紅燈。

外界對於苗栗地區有永和山、明德、大埔、劍潭及鯉魚潭水庫等5座水庫，為何還需要停水。水利署說，明德、大埔及劍潭水庫主要供應農業使用，永和山及鯉魚潭水庫則優先滿足苗栗地區公共用水需求，有餘裕始支援調度鄰近地區用水。但因降雨不足，各水庫蓄水量為歷史同期最枯，因此必須透過各項抗旱措施，維持公共用水穩定。

至於高雄水源主要來自高屏溪，近期高屏溪川流量也偏低，所幸近年完成伏流水備援工程及時上場，可備援水量高達每天40萬噸，補足高屏溪流量不足缺口，惟高屏溪流量持續下降，因此旱災中央災害應變中心經研商已決定於4月1日起將高雄水情燈號調整為橙燈減量供水。

(工商 )