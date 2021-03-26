高雄市水情也告急，水利局26日表示，4月1日起水情將轉橙燈，預計實施「全日減量供水」計畫，每月用水超過一千度的非工業用水戶節水10％，工業用水戶節水7％，游泳池、洗車、三溫暖、水療業者節水10％，醫療業者不在此限，未達節水目標的業者會被鉛封，醫療業者則不在節水10％之列。

水利局表示，今年春雨持續偏少，高屏溪流量低於歷年同期4成，近日雖有降雨但旱象並無明顯舒緩。依中央氣象局最新降雨預報，未來一季降雨偏少機率高，因應水情變化，旱災中央應變中心第10次工作會報決議，自4月1日起高雄地區轉為減量供水橙燈。

高雄地區進入橙燈對應措施為每月用水超過一千度非工業用水戶節水10％、工業用水戶節水7％、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需之用水節水10％，醫療業者不在此限，另自來水全日減壓供水，並針對未達節水目標用戶優先進行鉛封。

因應減壓供水計畫，自來水公司也將加強監控高地、管末地區供水情形，水利局呼籲，如造成民眾用水不便，可撥1910免付費電話洽詢。

為避免節水造成不便，市府也規劃載水點供應，計有屏東二代加工出口區、屏南工業區與鳳山水資源中心等3處。水利局29日下午2點30分，也將在屏東二代加工區辦理載水演練，說明乾旱時期，向自來水公司臨時購水、取水之作業流程。

國立科學工藝博物館也與經濟部水利署合作辦理節水教育，將珍惜水資源觀念轉換成趣味的闖關活動，內容為「水從那裡來」、「節水好投」、「雨滴的形狀」、「節水抓抓樂」、「水龍頭比一比」、「水足跡知多少」、「RO省水一點通」等，藉由寓教於樂的方式讓民眾重視水資源。

(中時 )