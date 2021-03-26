長榮海運貨櫃輪「長賜」號卡蘇伊士運河

重22萬公噸的長榮海運貨櫃輪「長賜」號從周二起，就卡在蘇伊士運河內，如今運河當局說，它要脫困，可能得移除2萬立方公尺沙。

據CNN新聞網26日報導，這艘長幾乎等於一棟紐約帝國大廈高的貨輪雖動用了9艘拖船，兩艘挖泥船，還有4輛怪手進行瘋狂搶救，但仍卡在這全球數一數二繁忙的運河內。

長榮海運貨櫃輪「長賜」號卡蘇伊士運河

(中時新聞網)