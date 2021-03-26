【長榮輪卡運河】想脫困 得除去近2萬立方公尺沙 13:362021/03/26 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 25日的衛星影像顯示，長榮海運貨櫃輪「長賜」號仍卡在蘇伊士運河內。（Distribution Airbus DS/美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮海運貨櫃輪「長賜」號卡蘇伊士運河 訂閱影音： 中時新聞網 重22萬公噸的長榮海運貨櫃輪「長賜」號從周二起，就卡在蘇伊士運河內，如今運河當局說，它要脫困，可能得移除2萬立方公尺沙。 據CNN新聞網26日報導，這艘長幾乎等於一棟紐約帝國大廈高的貨輪雖動用了9艘拖船，兩艘挖泥船，還有4輛怪手進行瘋狂搶救，但仍卡在這全球數一數二繁忙的運河內。 長榮海運貨櫃輪「長賜」號卡蘇伊士運河 【長榮輪卡運河】小心破船 小摩警告：全球貿易將全面崩盤 【長榮輪卡運河】挖出長賜號船頭一角 小小怪手成全球希望 (中時新聞網) #長榮海運 #貨櫃輪 #蘇伊士運河 #脫困 #沙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【長榮輪卡運河】塞船數突破200 救援隊：脫困恐耗時數週 00:162021/03/26 國際 【長榮輪卡運河】全球貿易動彈不得 最大贏家竟是「他」 11:222021/03/26 財經 【長榮輪卡運河】長榮無賠償責任 股價漲逾3％ 11:512021/03/26 財經 《航運股》長榮：Ever Given擱淺未解除 07:452021/03/26 財經 中捷復駛 首日逾4.2萬人搭乘 04:102021/03/26 地方新聞 柯Ｐ網軍頭「寄生悠遊卡」年薪300萬 游淑慧譏：得網軍者得天下 09:282021/03/26 政治 長賜號拚脫困 3月28、29最佳時機 04:102021/03/26 財經焦點 壽險挺台股 持股市值近2兆 04:102021/03/26 財經要聞 全球民生物品 漲價聲浪起 04:102021/03/26 財經要聞 美西線航空運價 再突破前高 04:102021/03/26 財經要聞 長賜輪擱淺 4月運價蠢動 04:102021/03/26 財經要聞 國際熱門新聞 【長榮輪卡運河】挖出長賜號船頭一角 小小怪手成全球希望 - 國際 蘇伊士運河大塞船 俄羅斯趁機推北方海路 - 國際 - 中央社 伊朗海上開打 飛彈攻擊以色列貨櫃船 - 國際 【長榮輪卡運河】長賜輪擱淺蘇伊士運河 日本船東說話了 - 國際 【長榮輪卡運河】想脫困 得除去近2萬立方公尺沙 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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