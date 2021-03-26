名國際品牌H＆M、Nike、adidas紛紛發出聲明拒用「血汗」新疆棉花，經濟部長王美花26日上午被問到新疆棉議題，她表示，台灣是個民主國家，很重視人權，有關新疆棉在國際上，特別是聯合國如果有什麼作法，都會參考，也就是如果聯合國禁止使用，台灣就會參考跟進。

王美花26日上午出席台北國際烘焙暨設備展開幕典禮，被問到新疆棉議題，強調台灣會跟隨聯合國的作法，但台灣的紡織產業主要是開發機能布料與機能衣，另外也是做國際品牌代工，只要國外廠商有要求，在台灣的生產線也會做相應調整。

美國去年9月指出因中國強迫新疆人民勞動採收棉花，涉嫌侵犯少數民族人權，宣布禁止進口新疆棉花等5項產品，包括H&M、Nike、adidas、New Balance、Uniqlo等國際知名品牌也接連跟進停用，但國際大廠拒用新疆棉，近期遭大陸網友反擊抵制，引發熱烈討論。

(工商 )