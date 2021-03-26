通用董事會延攬惠特曼 女性占過半 13:572021/03/26 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通用汽車（General Motors）25日（周四）任命兩位新董事，其中一位是前惠普執行長惠特曼（Meg Whitman），這將使得該車廠成為美國企業中、少數由女性占董事會多數的案例。 通用董事會共有13名董事，其中7位為女性，包括執行長暨董事長芭拉（Mary Barra），3位背景為少數人種，多元化的風格與一般美企大相逕庭。根據公益團體50/50 Women on Boards資料，全美僅5％的企業董事會由女性成員占一半以上。 恢復兩岸交流 陸委會指8成民眾支持 需求強 美比特幣ATM大增 (工商 ) #董事會 #佔比 #惠特曼 #女性 #通用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台壽不上繳 中信金拚配息1元 04:102021/03/26 財經要聞 邱昱凱升總座 挨轟網軍頭寄生 04:102021/03/26 地方新聞 寶齡腎臟新藥新適應症獲日本藥證 營運添動能 18:402021/03/25 財經 對台釋善意 習近平首談通、惠、情促融合 04:102021/03/26 財經要聞 邱昱凱升總座遭批網軍頭寄生 柯文哲：他很認真 升遷蠻正常 10:202021/03/26 政治 富達申請推出比特幣ETF 04:102021/03/26 全球財經 經營權之爭 東元阿嬤公開信 要黃茂雄放手 04:102021/03/26 財經焦點 柯Ｐ網軍頭「寄生悠遊卡」年薪300萬 游淑慧譏：得網軍者得天下 09:282021/03/26 政治 丁允恭桃色風波未被認性騷擾 提案彈劾監委紀惠容：遺憾 13:312021/03/26 政治 東元集團鬧內鬨 東元阿嬤偕林明穱親筆信勸退黃茂雄：放手給懂得技術的下一代 04:102021/03/26 財經要聞 特斯拉在美國開放比特幣購車，馬斯克預告：今年稍晚其他市場也要跟進 09:462021/03/26 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 【長榮輪卡運河】貨輪阻塞油價已反應 專家曝下一個受害者 - 財經 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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