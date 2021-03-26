通用汽車（General Motors）25日（周四）任命兩位新董事，其中一位是前惠普執行長惠特曼（Meg Whitman），這將使得該車廠成為美國企業中、少數由女性占董事會多數的案例。

通用董事會共有13名董事，其中7位為女性，包括執行長暨董事長芭拉（Mary Barra），3位背景為少數人種，多元化的風格與一般美企大相逕庭。根據公益團體50/50 Women on Boards資料，全美僅5％的企業董事會由女性成員占一半以上。

(工商 )