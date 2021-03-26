溪湖鎮長楊瑞珠說，挑選葡萄要看３頭４度，３頭就是葩頭（果穗）、粒頭(果粒)、粉頭(果粉)，４度就是色度 (果色)、硬度(種子)、香度(風味)及糖酸度(甜度)。（吳建輝攝）

從土水師轉職種葡萄的楊志謙，至今已經有30年的經驗，他說溪湖早春葡萄的優勢，就是隨時都能吃到新鮮當季，溪湖農民都民都會錯開種植時間，產期拉長到4個月，讓民眾隨時都能吃到新鮮葡萄。（吳建輝攝）

彰化縣溪湖鎮是全國最大巨峰葡萄產地，約有480公頃，其中中山里就有170公頃，且每年3月至6月都能吃到「當季」葡萄，農民楊志謙表示，溪湖早春葡萄多採溫室有機種植法栽種，1甲地會分5次種植，間隔10至15天，因此3到6月都能吃到溪湖當季葡萄。

從土水師轉職種葡萄的楊志謙，至今已經有30年的經驗，他說溪湖早春葡萄的優勢，就是隨時都能吃到新鮮當季，溪湖農民都民都會錯開種植時間，產期拉長到4個月，讓民眾隨時都能吃到新鮮葡萄，以他的葡萄園來講，從現在開始採收，可以一直採收到5月底。

楊志謙說，近日葡萄價格有慢慢回升，溪湖葡萄的優勢就是一定會種滿150天，日照充足甜份才會夠，至少都有18度以上，而近年也愈來越多農民投入早春溫室葡萄的栽種，前年約有120公頃的溫室，今年增加到150公頃以上，不僅較好管理，品質也更有保障。

溪湖鎮長楊瑞珠說，挑選葡萄要看３頭４度，３頭就是葩頭（果穗）、粒頭(果粒)、粉頭(果粉)，４度就是色度 (果色)、硬度(種子)、香度(風味)及糖酸度(甜度)，早春葡萄就是要吃溪湖的，農民都在採收前一個月就會停止灑藥，保證沒有農藥殘留，買回家開箱就可食用。

(中時 )